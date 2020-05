„Marxmelade“ hergestellt am 202. Geburtstag von Karl Marx

Gestern, 5. Mai, haben wir passend zum 202. Geburtstag von Karl Marx, „Marxmelade“ gekocht. Eine Rebellin aus Bonn hat uns dafür das Rezept zur Verfügung gestellt und uns geschrieben, warum Karl Marx für sie ein Vorbild ist. Das haben wir uns gemeinsam durchgelesen. Die Rotfuchs-Kassiererin sagte: „Das ist interessant, denn im Namen der MLPD kommt Marx ja vor!“

Dann haben wir die Rotfuchs-Beiträge, die wir vorher eingesammelt haben, an den REBELL abgeführt, sowie die gesammelten Spenden und den Erlös vom Nelkenverkauf am 1. Mai. Also ein erfolgreicher und schöner Nachmittag zu zweit! Die „Marxmelade“ kann jetzt für 2,50 Euro bei den Rotfüchsen Dortmund und Bochum gekauft werden!

Hier geht es zum Artikel: "Warum Karl Marx für mich ein Vorbild ist"!