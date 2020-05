Nissan-Arbeiter in der Provinz Barcelona sind in unbefristeten Streik getreten

Offensichtlich haben sich inzwischen auch weitere Belegschaftsteile angeschlossen. Sie protestieren mit ihrem Streik dagegen dass, während ein erheblicher Teil der Belegschaft - zumindest vorübergehend - entlassen wurde, der Rest der Belegschaft die Produktion für einen Auftrag für die Mercedes X-Klasse wieder aufnehmen soll. Diesen will die Geschäftsleitung bis Ende des Monats erfüllen. Da Mercedes die Vertragslaufzeit für dieses Modell gegenüber Nissan nicht verlängert hat und alle anderen Linien im Nissan-Werk stehen, haben Vertreter der Gewerkschaft CCOO den durchaus begründeten Verdacht, dass das Nissan-Werk geschlossen werden soll. Dazu passt, dass sich vom Vorstand von Nissan zur Zukunft der Nissan-Werke in Spanien seit Monaten ausgeschwiegen wird.

Der Streik der Nissan-Kollegen ist ein wichtiges und mutiges Zeichen des Kampfs gegen die Abwälzung der Folgen der Corona-Krise und der Weltwirtschaftskrise auf die Arbeiter und ihre Familien. Es ist bemerkenswert, dass die Nissan-Belegschaft ihn bewusst in einer Situation begonnen hat, in der in Spanien aufgrund der Corona-Pandemie noch der sogenannte Alarmzustand gilt. Das Streik- und Demonstrationsrecht ist weitgehend außer Kraft gesetzt. Fotos im Internet zeigen, wie die Kollegen an ihren Streikposten vor dem Werkstor vorbildlich den notwendigen Gesundheitsschutz mit Mundschutz und Abstand praktizieren.

Herzliche Solidaritätsgrüße nach Barcelona