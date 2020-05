Ölarbeiter fordern Schutzmaßnahmen

Am Montag traten 3.500 Kumpel der Kerman Kohlengesellschaft in Streik. Sie verlangen, dass die Provinzbehörden ihre Versprechen vom 29. April – nach dem Streik am 20. April - einhalten. Sie wehren sich gegen die geplante Privatisierung ihrer Zeche und fordern höhere Löhne und weitere Verbesserungen bei Eingruppierungen und Zulagen.