Reaktion auf Artikel „Ein Gruß direkt aus der Klinik

Ein Teil unserer Band Gehörwäsche macht seit fast sechs Wochen jeden Abend um 21 Uhr eine Balkonaktion mit Klatschen, kurzen Ansprachen und gemeinsamem Singen. Das hat viele Nachbarn zusammengeschweißt, es öffnet den „Blick in die Welt“, wir geben Grüße und Meinungen von Nachbarn am Mikrofon wider und befassen uns kritisch mit der Entwicklung. Von Kritik an der Regierung, das Gesundheitssystem auf den maximalen Profit zu orientieren, bis zum „Tipp des Tages“ für die Gesundheitsvorsorge, hat sich das immer weiter entwickelt. Was als reines „Dankeschön“ anfing, ist jetzt Punkt der Orientierung und des solidarischen Zusammenhalts geworden. So haben wir auch mit vielen Nachbarn die Solidaritätsaktion für die Flüchtlinge auf Lesbos mit den Balkonaktionen angekündigt und praktisch organisiert - tatkräftig aktiv der Frauenverband Courage, der in der Nachbarschaft die Sammlung organisierte.

So einseitig sind viele Balkonaktionen nicht. Und auch dort, wo Nachbarn nur Klatschen und Singen ist dies ein wichtiger Schritt, den Zusammenhalt zu entwickeln. (Anm. d. Red.: Allerdings gab es am - von Rote Fahne News zuerst am 12. April als Sonntagskonzert veröffentlichten - Video von Gehörwäsche mehrfach Kritik daran, dass der Protest in der Einheit Protest gegen das Krisenmanagement der Regierung und Solidarität mit den Arbeitern, Angestellten und Beschäftigten im Gesundheitssystem zu kurz kam.)

Um auf das Anliegen aus Augsburg zurück zu kommen:

In einem von uns umgedichteten Lied haben wir Forderungen drin - für die Beschäftigten im Krankenhaus: „Wir fordern jetzt: ihr braucht mehr Lohn" Es wurden entsprechend der Entwicklung immer mehr Strophen und es kann von jedem beliebig erweitert werden. Die Melodie und der Refrain (leicht umgedichtet) ist in den USA ein Gewerkschaftslied, „Solidarity forever“. Bei youtube findet man Videos zum mitsingen und üben. Wir hängen den Text an und würden uns freuen, wenn er veröffentlicht wird - einige hatten schon danach gefragt.

Herzliche Grüße aus Köln! Gehörwäsche



Solidarität gegen Corona

(Melodie „Solidarity forever“, umgedichtet von „Gehörwäsche“)



1. Der Coronavirus hält die ganze Welt im Würgegriff

Abstandhalten, Händewaschen als ob es kein Morgen gibt

Lagerkoller, solang sind die Kinder schon zu Haus.

Den Krankenschwestern, Ärzten, Pflegern ein Applaus!



Refrain:

Solidarity forever, Solidarity forever

Solidarity forever, united we are strong!



2. Wir wolln uns schützen und gesund sein, doch wir sind zurecht empört,

weil die Regierung bloß nichts tut, was das Profite-scheffeln stört.

Autoteile liefern, arbeiten im Schweinsgalopp

FCSD* – wir sagen STOP!



Refrain



3. Der Corona-Virus bleibt an keiner Grenze der Welt stehn,

deshalb sind wir sorgenvoll, wenn wir die Flüchtlingslager sehn:

Rettet all die Menschen, hoch die Solidarität,

Zusammenhalt – wat och paseet**!



Refrain



4. Im Krankenhaus stehn Menschen ihren Mann und ihre Frau,

doch das Geld reicht oft nicht aus, dass wissen wir ja ganz genau.

Zu wenig Schutzmasken und lange Schichten sind ein Hohn,

wir fordern jetzt: Ihr braucht mehr Lohn!