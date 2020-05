Tag der Befreiung vom Hitler-Faschismus, Tag des Sieges des Sozialismus!

Die Regierung versucht, den 8. Mai, bis auf wenige offizielle Auftritte, von der Straße ins Internet zu verlagern. An über 30 Orten organisierten die MLPD und das Internationalistische Bündnis öffentliche Gedenkfeiern, Kundgebungen, Kranzniederlegungen und ein feierliches Gedenken - natürlich mit Corona-Schutzmaßnahmen. Es gab auch eine Reihe weiterer öffentlicher antifaschistischer Aktionen

Der 8. Mai in den bürgerlichen Massenmedien

In vielen Presseberichten wurde heute dieser Tag als „Tag der Befreiung“ gewürdigt. Das war nicht immer so. Stattdessen wurde er offiziell jahrzehntelang als „Tag der Niederlage“ behandelt. Erst 1985 erklärte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker auf Druck der antifaschistischen Bewegung: „Es war ein Tag der Befreiung“. Für Rassisten, Antikommunisten, Faschisten und Ultrareaktionäre ist das ein Gräuel. So hat Alexander Gauland von der AfD mit seiner Bemerkung, der 8. Mai sei der „Tag der absoluten Niederlage“ seine faschistische Gesinnung aufgedeckt.

Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht endete am 8. Mai 1945 der von Hitler-Deutschland entfesselte Krieg in Europa. Dieser Krieg kostete mehr als 55 Millionen Menschen das Leben. für die Befreiung der von Hitler-Deutschland unterjochten Länder und für die Zerschlagung des Faschismus in Deutschland.

Vor allem ein Tag des Sieges des Sozialismus

Der Sieg der Völker der Sowjetunion, die heldenhaft ihr sozialistisches Land unter Führung der kommunistischen Partei der Sowjetunion mit Josef Stalin an der Spitze verteidigten, über Hitler-Deutschland war der Tag der vollständigen Niederlage für die Faschisten und für den deutschen Imperialismus. Es war vor allem ein Tag des Sieges des Sozialismus, und ein Tag der Niederlage aller Antikommunisten, Antisemiten und alle Rassisten. Gerade deshalb ist der 8. Mai für die MLPD und alle aufrechten Demokratinnen und Demokraten sowie Antifaschistinnen und Antifaschisten ein Festtag!

Auch wenn heute offiziell der 8. Mai als Tag der Befreiung akzeptiert ist, verfälscht der zur Staatsreligion erhobene Antikommunismus in Deutschland den Charakter dieses Tages. Er lenkt ab von der entscheidenden Rolle der Sowjetunion bei diesem Sieg über den Faschismus und bringt kein Wort zu den Befreiern. So gab es eine Reihe von Kommentaren in bürgerlichen Medien, die von einer Befreiung durch die Kapitulation des faschistischen Deutschlands redeten.

Wie wenig ernst es vielen bürgerlichen Politikern mit ihrer Versicherung ist, der 8. Mai sei ein „Tag der Befreiung“, zeigt, dass der Bundestag gestern den Antrag der Fraktion der Linkspartei abgelehnt hat, den 8. Mai als bundesweiten gesetzlichen Feiertag festzulegen. Neben der Linksfraktion sprachen sich nur Abgeordnete der Grünen dafür aus.

Ich fordere: Der 8. Mai muss ein Feiertag werden! Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann

Esther Bejarano, Antifaschistin

Esther Bejarano, die 95 Jahre alte Überlebende des KZ Auschwitz-Birkenau und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes-Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) hatten dazu eine Petition mit 100.000 Unterschriften eingereicht. Dort heißt es: „Ich fordere: Der 8. Mai muss ein Feiertag werden! Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. ... Es muss gestritten werden für die neue Welt des Friedens und der Freiheit, die die befreiten Häftlinge im Schwur von Buchenwald als Auftrag hinterlassen haben. Ein offizieller bundesweiter Feiertag wäre dafür die regelmäßige Verpflichtung.“ Die MLPD stimmt dem voll zu, hat diese Forderungen schon seit Jahren vertreten, und begeht diesen Tag gerade als Verpflichtung des Schwurs von Buchenwald. Umso skandalöser ist das Verbot der Gedenkaktivitäten auf dem Gelände der Gedenkstätte KZ Buchenwald. (siehe Rote Fahne News!)

Gerade heute gewinnt der Kampf gegen Faschismus und Krieg wieder zunehmende Bedeutung. Faschistische Organisationen treiben wieder verstärkt ihr Unwesen. Demokratische Rechte und Freiheiten werden rasant abgebaut, eine wachsende Faschisierung des Staatsapparates betrieben. Es ist deshalb wichtig, die Bewegung „Gib Antikommunismus, Faschismus, Rassismus und Antisemitismus keine Chance!“ massenhaft zu stärken – auch, und gerade, an diesem 8. Mai 2020. Der Tag ist auch ein Tag der Siegeszuversicht, dass der Sozialismus schließlich stärker sein wird! Die Suche der Menschen nach einer gesellschaftlichen Alternative wächst! Rote Fahne News wird weiter ausführlich berichten!"