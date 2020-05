Flüchtlinge, die in Sachsen in einer Sammelunterkunft in Schneeberg untergebracht sind, haben mit einem Offenen Brief gegen die dortigen Zustände protestiert. Die Hygienebedingungen sind besonders in Corona-Zeiten untragbar, wenn sich 80 Personen sechs Duschen und sechs Toiletten teilen müssen. Es gibt keine Privatsphäre. 500 Personen müssen in einer Stunde Essen einnehmen, an einen Sicherheitsabstand ist dabei nicht zu denken, schreiben sie Ende April.