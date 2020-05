Thyssenkrupp vor Liquiditätsproblemen

Schon im April hatten tausende Beschäftigte in der Textilindustrie für ihre Forderungen gekämpft und es war zu Auseinendersetzungen mit der Polizei gekommen. Die Proteste gingen auch diese Woche in mindestens sechs Fabriken weiter. So forderten über 3.000 Arbeiterinnen und Arbeiter der Antim Knitting, Dyeing and Finishing die Auszahlung der restlichen 50% ihrer Löhne. In anderen Fabriken ging es um die Auszahlung von bis zu 5 Monaten überfälligen Löhnen und den Kampf um ihre Arbeitsplätze.