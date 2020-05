Umweltkrise fördert Virenübertritt von Tieren auf Menschen

Der niederländische Virologie Ab Osterhaus hat bereits 1998 eine Konferenz bei der Weltgesundheitsorganisation organisiert - mit dem Ziel, dass die Welt sich besser auf eine Pandemie vorbereitet. 2009 wurde in der Zeitschrift „Nature“ eine Untersuchung vorgestellt, die zeigt, dass sich der Übergang epidemischer Krankheiten von Tier auf den Menschen in den vergangenen 40 Jahren, also seit 1969, verdreifacht hat.

In einem Interview mit den Ruhrnachrichten vom 18. April stellt der italienische Neurobiologe Stefano Mancuso einen engen Zusammenhang zwischen den gehäuft auftretenden Pandemien und der Umweltzerstörung her: „Der Hauptgrund ist, dass wir die natürlichen Rückzugsräume der Tiere zerstören. Wir zerstören die Lebensräume, … wir zerstören die Urwälder, wir bauen neue Städte, dort wo vorher keine waren. Der Übertritt solcher Viren auf den Menschen wird damit unvermeidbar.“

"Die Menschen" verantwortlich?

Verantwortlich sind aber nicht „wir Menschen“, wie der Virologe sagt. Ursache ist ein System, das ausschließlich auf den Maximalprofit ausgerichtet ist, der heute nur noch durch eine gesetzmäßige Zerstörung der Umwelt erzielt werden kann. Trotz seiner idealistischen Betrachtung der Ursachen kommt Stefano Mancuso zu der materialistischen Erkenntnis: Wir Menschen sind „ein Teil der Natur … Unser Überleben als Spezies ist nur garantiert, wenn das Überleben der anderen Arten sicher ist.“

Die grundlegende Einheit von Mensch und Natur ist eine wesentliche Bedingung menschlichen Lebens. In dem Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ weist Stefan Engel wissenschaftlich nach, dass diese grundlegende Einheit heute durch die kapitalistische Profitwirtschaft mutwillig, das heißt wissentlich zerstört wird. Deshalb ist die revolutionäre Überwindung Kapitalismus eine immer drängendere Frage des Überlebens der Menschheit.

Das Buch kann hier bestellt werden