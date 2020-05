Indonesien

„Wir bereiten uns darauf vor, für die Verteidigung unseres Lebens zu kämpfen und zu streiken“

Die indonesische Gewerkschaft SEDAR war Teilnehmerin an der 2. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz. Hunderte FSEDAR-Mitglieder nahmen in kleinen Gruppen an den Feierlichkeiten zum 1. Mai 2020 teil, indem sie Plakate und Transparente vor den Fabriken aufrichteten, darunter auch PT. HRS Indonesia, PT. Ichikoh Indonesia, PT. Nanbu Plastics Indonesia, PT. Yamaha, PT. Hitachi Construction Machine, PT. Kawasaki and AICE plant of PT. Alpen Lebensmittelindustrie.

Gewerkschaft SEDAR