Suhl

„Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid“

„Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid“, so wurden wir, Unterstützer des Freundeskreises „Alassa & Friends“, am Samstagvormittag vor der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Suhl/Thüringen von mehreren Bewohnern begrüßt.

Korrepondenz aus Eisenach