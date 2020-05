YPG-Sprecher weist Vorwurf an Beteiligung am Anschlag auf Efrîn entschieden zurück

Die Methode, faschistische Anschläge der YPG zuzuschreiben, ist nicht neu. Solche Anschläge, bei der die Bevölkerung betroffen ist, tragen die Handschrift faschistischer Truppen. Die islamistisch-faschistischen Besatzungstruppen in Efrîn, die mit dem türkischen Militär zusammenarbeiten, sind bekannt für die Art solcher Anschläge.

Dementsprechend wies der Sprecher der Volksverteidigungseinheiten (YPG), Nuri Mahmud, eine Beteiligung entscheiden zurück. „Diese Anschuldigung entbehrt jeglicher Realität. Wir haben mit dem Vorfall nichts zu tun.“

Auch der Generalkommandant der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF), Mazlum Abdi Kobanê, verurteilte den Anschlag entschieden. Er kritisierte in diesem Zusammenhang, dass der türkische Staat sich nicht an die mit den USA und Russland vereinbarte Waffenruhe halte, und erinnerte auch an den türkischen Drohnenangriff vor kurzem auf Kobanê.