Zwei Jahre „Jetzt reden wir“ - Kundgebungen in Ellwangen und Stuttgart - jetzt mit Staement von Isaiah Ehrauyi (Alassa & Friends)

Einer der Sprecher der Flüchtlinge damals war Alassa Mfouapon: „Heute, zwei Jahre später, gibt es viele wichtige Gründe, erneut unter dieser Leitlinie zu demonstrieren:

Die Klage gegen das Land Baden-Württemberg, wegen des brutalen Polizeieinsatzes, ist bis heute nicht behandelt. Viele Flüchtlinge haben bis heute keinen richtigen Aufenthaltstitel. Manche waren unschuldig im Gefängnis. In der Corona-Zeit herrschen menschenunwürdige Verhältnisse in der LEA und in anderen Einrichtungen. Deshalb lohnt es sich, unter dem Motto ‚Jetzt reden wir‘ den Kampf um die gemeinsamen Ziele fortzusetzen.“

Gegenüber Rote Fahne News erklärte Isaiah Ehrauyi vom Freundeskreis Alassa & Friends: "Für mich ist es wichtig, das Jubiläum der Proteste von 2018 zu begehen. Es ist wichtig, darüber zu reden. Es ist auch wichtig, den Kampf für die Flüchtlinge in Ellwangen fortzusetzen. Weil die Situation so ist, dass sie die LEA nicht verlassen können. Sie können nirgendwo hin. Sie sind im Lager eingesperrt. Wir müssen dagegen protestieren. Die Menschen in Deutschland werden sehen, dass nicht die Flüchtlinge das Problem dieses Landes sind. Das ist es, warum wir morgen die Kundgebung organisieren. Und wir werden die Gelegenheit nutzen gegen die Situation in Ellwangen zu protestieren."

Während allgemein Kontaktsperren gelten, müssen die Flüchtlinge dicht aufeinander leben. Es gilt eine Ausgangssperre. Bereits zwei Drittel der Bewohner sind infiziert. Gegen diese Zustände entwickelt sich Protest!

Wir fordern den Abzug von Bundeswehr und Polizei vor der LEA. Für sofortige dezentrale Unterbringung und Gesundheitsschutz.

Darum rufen „Freundeskreis Alassa & Friends“ und der Jugendverband „REBELL“ gemeinsam auf:

Kundgebung in Ellwangen, 11. Uhr, Fuchseck

Kundgebung in Stuttgart, 15 Uhr, Schlossplatz

Es wird gebeten, strikt die Gesundheitsvorsorge einzuhalten: Mund-Nasen-Maske, Abstandsgebot.

