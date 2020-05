"Wir sagen Danke für eure Solidarität, eure Liebe und eure Hilfe!"

Auf dem zentralen Platz "Fuchseck" in Ellwangen versammelten sich um 11 Uhr circa 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um den zweiten Jahrestag des Flüchtlingsprotests „Jetzt reden wir“ zu begehen, der damals vor Ort stattfand (siehe Rote Fahne News!). Damit verbunden war der Protest gegen die unhaltbaren Zustände in deutschen und europäischen Flüchtlingsunterkünften und insbesondere in der LEA (Landeserstaufnahmestelle) Ellwangen. Im Laufe der Kundgebung blieben viele Passanten stehen und hörten aufmerksam zu, klatschten teils begeistert bei Redebeiträgen und den tollen Songs des Jugendverbands REBELL.

Isaiah Ehrauyi - Sprecher des Freundeskreises Alassa & Friends - stellte per Handy ein Live Interview zu einem der aktuellen Bewohner der LEA Ellwangen her. Dieser erläuterte die aktuellen Forderungen der Bewohner :

Wir fordern die Öffnung der Tore und die völlige Herstellung unserer Bewegungsfreiheit. Wir fordern die Fortsetzung unserer Asylverfahren und die Anerkennung unserer Asylgründe. Wir fordern das Recht zu arbeiten und das Recht in einer Wohnung untergebracht zu werden.

Zwei Drittel der 580 Flüchtlingen, die größtenteils aus Nigeria, Eritrea, dem Iran, Afghanistan und dem Irak stammen, haben sich bereits aufgrund der beengten Verhältnisse infiziert.

Rudi Radmacher vom Freundeskreis Alassa & Friends berichtete kenntnisreich von der Situation in der LEA Ellwangen: „In den Flüchtlingsunterkünften ist diese Gefahr besonders groß, weil Menschen auf engem Raum zusammenleben, weil es gemeinsame Dusch- und Speiseräume gibt. Dagegen gibt es bereits Landkreise, die die LEAs aufgelöst haben. Die Initiatoren forderten deshalb auch die Auflösung aller Flüchtlingsunterkünfte.

Jonas vom Jugendverband REBELL betonte: "Es geht hier nicht nur um die Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen sondern auf der ganzen Welt." Eine junge Gewerkschafterin - Werkzeugmacher-Azubi - meldete sich kämpferisch zu Wort: "Sieben Wochen war unsere Regierung nicht in der Lage, die Massenunterkünfte aufzulösen. Wir wollen keine Menschen zweiter und dritter Klasse."

Renate Radmacher überbrachte solidarische Grüße von Solidarität International und zitierte Jean Ziegler der nach einem Besuch im Flüchtlingscamp Moria in der Ägäis von der "Schande Europas" sprach. Sie forderte die Bundes- und Landesregierung auf, die leerstehenden Naturfreundehäuser und Jugendherbergen für die Flüchtlinge zu nutzen. "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg."

Bernhard Schmidt aus Albstadt dankte als Vertreter der MLPD den Organisatoren der Protestkundgebung dass sie heute den Betroffenen in den Lagern die Möglichkeit gegeben haben, selbst zu sprechen und zu Wort zu kommen.

Isaiah Ehrauyi In seinen Abschiedsworten: "Es ist wichtig, dass wir hier die Möglichkeit bekommen haben, unsere Stimme zu erheben. Wir sagen der Regierung und den Parlamenten: "Nicht die Flüchtlinge sind das Problem sondern eure Gesetze. Wir bitten nicht um unser Recht auf Asyl, sondern wir fordern es ein. Wir sagen euch Dank für eure Solidarität, eure Liebe und eure Hilfe."

Alassa Mfouapon in Essen

Aus Essen wird berichtet: " In Essen waren wir über 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wobei sich einige auch spontan angeschlossen hatten. Es gab Beiträge von Alassa Mfouapon selber, seinem Anwalt Roland Meister, der MLPD, vom Jugendverband REBELL. Der Protest richtete sich vor allem gegen die damals wie heute reaktionäre Politik der Bundesregierung, Flüchtlinge zu Menschen zweiter Klasse zu erniedrigen.

Alassa Mfouapon, anerkannter "Leader" und Vertrauensperson der Flüchtlingsbewegung, sprach darüber, dass Flüchtlinge keine Menschen zweiter Klasse sind und das Solidarität Zusammenarbeit im Kampf um Gerechtigkeit bedeutet. „Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.“ Ein anderer Kundgebungsteilnehmer meinte: „Alle Probleme die wir haben, machen vor den Grenzen nicht halt. Da sind deutsche und ausländische Menschen gleich betroffen".