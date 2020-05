Demonstrationen und Aktivitäten in Bangladesch

Viele Gewerkschaftsorganisationen und linke Parteien organisierten Straßenproteste sowie Online-Diskussionen in Dhaka und im ganzen Land. Rote Fahnen hingen aus den Gewerkschaftsbüros; Menschenketten, Demonstrationen und Kundgebungen und eine große Bandbreite von Forderungen: Einführung des 8-Stunden-Arbeitstags, höhere Löhne, Freiheit für die Bildung von Gewerkschaften, gegen Entlassungen, Forderung nach dem Ende der Unterdrückung von Arbeiterinnen und Arbeitern, Sicherheit am Arbeitsplatz, Wohnmöglichkeiten, Krankenversicherung und Rente! In ihren Reden betonten Gewerkschaftsführer, dass der 1. Mai für sie bedeutet, dass die Arbeitnehmerrechte in keinem Land der Welt ohne eine einheitliche Bewegung durchgesetzt werden können.

Die Kommunistische Partei von Bangladesch (Mitglied der ICOR), Garment Trade Union Center (GWTUC), die Socialist Workers Front und die Textile Garments Workers' Federation hielten Kundgebungen in Paltan und vor dem Nationalen Presseklub in Dhaka ab. Der Präsident der GWTUC, Montu Ghosh, forderte von der Regierung, dass während der Pandemie sechs Monate lang alle Entlassungen und Kündigungen von Beschäftigten verboten werden, und dass die 40-prozentige Lohnkürzung für den April zurückgenommen werden muss. Die Socialist Workers Front forderte Nahrungsmittelhilfe für alle arbeitslosen Arbeiter. An den Häusern waren Schilder angebracht "Die Ausbreitung des Coronavirus verhindern“; “100 Prozent Lohn zahlen"; "Das Leben der Arbeiterinnen und Arbeiter ist kostbar, übernehmt Verantwortung und bietet Sicherheit und 100 Prozent Lohn".