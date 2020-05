Erfolgreiche Streiks gegen Lohnkürzungen

Etwa 900 Arbeiterinnen und Arbeiter der Smart Shirts Garment Manufacturing in Viet Yen, Provinz Bac Giang, streikten, weil die Fabrik viele Zulagen gekürzt oder gestrichen hatte unter dem Vorwand von Schwierigkeiten wegen Covid-19. Die Firme gehört chinesischen Kapitalisten mit Sitz in Hongkong. Erst nachdem die Firma zurückgerudert war, gingen die Streikenden am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Auch die 200 Beschäftigten der HUIMEI Precision Plastics in Quang Chau bei Hanoi setzten in einem Streik durch, dass verkündete Lohnsenkungen zurückgenommen wurden. Bei ihnen war der Vorwand, da die Fabrik erst im Oktober 19 eröffnet worden sei, seien alle Beschäftigten noch in der Probezeit.