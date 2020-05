Heinsberg-Studie – unabhängige Wissenschaft? Diktatur der Monopole?

In Nordrhein-Westfalen war sie der Freifahrtsschein für die Lockerungen der Gesundheitsschutz-Maßnahmen, deren führender Verfechter NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ist. So ließ sich die Landesregierung die “fundierten Begründungen“ für die „Vorbereitung auf die Zeit nach der Krise“ auch 65.315 Euro kosten.

Gekaufte Studie

Der Haken an der Sache: Die Studie wurde als Wunschauftragswerk von der Industrie gekauft, generalstabmäßig vorbereitet und von einer inszenierten Medienkampagne durch die PR-Agentur Storymachine begleitet.

Storymachine verschickte ein auf 22 Seiten konzipiertes „Drehbuch“ für die Inszenierung der Studie und ihre erhofften Ziele an potenzielle Sponsoren aus der Wirtschaft - schon in den ersten April-Tagen, als Streeck und sein Team noch mitten in den Heinsberg-Analysen steckten. Ex-stern.de-Chefredakteur Philipp Jessen, der zusammen mit dem früheren BILD-Chefredakteur Kai Diekmann und Eventmanager Michael Mronz zu den Gründern von Storymachine gehört, meldete am 9. April, ein „Teil der Kosten wird von Partnern dankenswerter Weise übernommen“.

30.000 Euro von der Industrie

Am 12. April legte er auf Twitter nach und teilte mit, wer diese „Partner“ sind. Der Internetprovider Deutsche Glasfaser und die Gries Deco Company, Muttergesellschaft der Deko-Handelskette Depot, würden das Heinsberg-Projekt mit insgesamt 30.000 Euro unterstützen.1

Die beiden Unternehmen taten das keineswegs frei von handfesten Interessen. Der Kreis Heinsberg zählt für die Deutsche Glasfaser zu seinen „ersten und erfolgreichsten Ausbauregionen“.² Längere Kontaktbeschränkungen und Schließungen aufgrund von Corona würden den geplanten Ausbau der Hochgeschwindigkeits-Internetinfrastruktur des Netzbetreibers mit Investitionen von mehr als 7 Milliarden Euro in den nächsten Jahren gefährden.

Das Unternehmen wird von der großen US-Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co kontrolliert. Diese hält einen größeren Teil der Anteile an der Axel Springer SE.³ Hier schließt sich der Kreis wieder zur PR-Agentur Storymachine. Deren Manager Michael Mronz arbeitet wiederum eng mit der nordrhein-westfälischen Landesregierung zusammen, unter anderem um die Olympiade 2023 nach NRW zu holen.

Saubermann Laschet verwickelt sich in Widersprüche

Die FAZ vermutet zum Motiv der Studie treffend: „Im Raum steht der Vorwurf, diese diene mehr der Politik, konkret dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU), denn der Wissenschaft.“⁴ Dieser gab sich unwissend. Am 9. April bestritt er auf einer Pressekonferenz, etwas von der Zusammenarbeit der Wissenschaftler mit der Agentur Storymachine zu wissen.⁵ Das war dreist gelogen.

Das ARD-Polit-Magazin „Kontraste“ berichtete, dass die Landesregierung in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD im Landtag zugab, schon zum „Auftakt der entsprechenden Facebook-Seite“ von der Zusammenarbeit mit Storymachine informiert gewesen zu sein.

So funktioniert die Diktatur der Monopole

Auch war die Arbeit der Agentur kaum darauf beschränkt, Streeck bei der Arbeit an der Studie zu „beobachten“ und „diese Beobachtungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“. Das hatte Streeck in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ behauptet. Im "Drehbuch" der Agentur war vielmehr ein Zeitplan mit verschiedenen Kommunikationsphasen festgelegt – mit „Zielen“ und „Messages“, die erreicht und transportiert werden sollen.1

So viel zur angeblichen "Unabhängigkeit" der Wissenschaft! Was jetzt als Lügenskandal der Landesregierung zutage tritt, ist gängige Praxis der Diktatur der Monopole. Die konkreten wirtschaftlichen Interessen der beiden finanzierenden Firmen trafen sich mit den Interesse der Monopole insgesamt, die Produktion und damit die Ausbeutung in den Betrieben so schnell wie möglich wieder anfahren zu können. Sie wollen sich so mitten in der Weltwirtschafts- und Finanzkrise einen Vorteil verschaffen.

Gesundheitsschutz JA – politische Notstandsmaßnahmen NEIN!

Das ist auch der eigentliche Grund für die treibende Rolle der Landesregierung bei der "bestellten" Heinsberg-Studie. Und nur so ist es zu erklären, dass die Polizei zur bundesweit Zeit sogenannte „Hygienedemos“ ohne Gesundheitsschutzmaßnahmen gewährt. Sie liefern eine reaktionäre Begleitmusik für die „Lockerungseuphorie“.

