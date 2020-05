Umweltkrise verschärft sich!

Alle Bedingungen für den Ausbruch einer solchen Pandemie wurden in den letzten Jahrzehnten durch die kapitalistische Produktionsweise verschärft. 2003 analysierte die MLPD in ihrem Buch „Götterdämmerung über der neuen Weltordnung“, dass länderübergreifende Seuchen mit dramatischen Auswirkungen deutlich zunehmen und die Wahrscheinlichkeit ihrer sprunghaften Ausbreitung mit der Neuorganisation der internationalen Produktion begünstigt wird.

Tuberkulose, Masern, Ebola, alte Seuchen verbreiten sich verstärkt, wo soziale Not und verschmutztes Trinkwasser Alltag der Menschen ist. Es ist bekannt, dass die Imperialisten vor biologischen Waffen nicht zurückschrecken. Der Krankheitserreger BSE in den 1990er Jahren war ein Novum, weil es kein herkömmlicher Krankheitskeim war, sondern ein krankhaft veränderter infektiöser Eiweiß (Prion). Er konnte sich verbreiten, weil an einer Schafskrankheit verendete Tiere zu Tiermehl verarbeitet wurden, und aus Profitgründen die Verarbeitungstemperatur zu niedrig war, um den Virus abzutöten.

Das Buch „Götterdämmerung über der neuen Weltordnung“ schreibt dazu: „Das in den letzten Jahren gehäufte Auftreten derartiger Krankheiten mit degenerativen Veränderungen von Eiweißen, zu denen auch die Alzheimer Krankheit gehört, muss als Indiz für eine Verschärfung der Umweltkrise gewertet werden.“ (S. 482) Und bei all diesen Entwicklungen geben die Herrschenden vor, Corona wäre völlig überraschend „über die Menschheit gekommen“? Nein, diese Seuchen sind eine einzige Anklage an das kapitalistische System!

Verschiedene Politiker und Regierungen nützen die derzeitige auf die Corona Pandemie fokussierte Aufmerksamkeit, um ungestört ihre Umweltzerstörung im Zuge ihrer Rechtsentwicklung weiterzutreiben. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro lässt noch größere Mengen Regenwald ab als im letzten Jahr abholzen. Im Juni soll das Kohlekraftwerk Datteln IV ans Netz gehen – größer und leistungsfähiger als die bisherigen in Deutschland und absurderweise als Umweltschutz deklariert. Die Monopole fordern drastische Aufhebung von Umwelschutzmaßnahmen, um in der Weltwirtschafts- und Finanzkrise ihre Maximalprofite zu steigern.

Wohl hoffen die verantwortlichen Politiker darauf, im Windschatten der Einschränkung der Versammlungsrechte keinen Widerstand dagegen zu bekommen. Doch da haben sie sich verrechnet, denn auch der fortschrittliche Stimmungsumschwung belebt sich wieder.

Gerade jetzt ist es wichtig, dass die Umweltgruppen der MLPD für die Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft aktiv sind und gestärkt werden!

