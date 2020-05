Lebensgefahr für die politische Gefangene Zeynab Jalalian

Seit Ende März sind 200 weibliche politische Gefangene im Frauengefängnis Urmiye/Iran in den Hungerstreik getreten, um auf ihr gesundheitliches Risiko durch Corona aufmerksam zu machen. Im April wurden 36 Inhaftierte von Sicherheitskräften während Protesten der Häftlinge für Hygiene-Maßnahmen und Gesundheitsschutz ermordet.

Kongra Star macht insbesondere auf das Schicksal von Zeynab Jalalian aufmerksam, die seit Jahrzehnten für die Befreiung der Frau kämpft und seit 2008 im Iran inhaftiert ist. Sie war 2009 zum Tode verurteilt worden, was aufgrund massiver Proteste im In- und Ausland nicht vollstreckt werden konnte.

Am 28. April wurde sie aus dem Xoy (Khoy)-Gefängnis abgeholt und in das Quarchak Gefängnis bei Waramin verlegt. Zeynab Jalalian ist schwer erkrankt und gehört zur Risikogruppe und ihr wird ärztliche Behandlung verweigert. Nach Jahren mit Folterungen in iranischen Gefängnissen und in Anbetracht des immer noch bestehenden Todesurteils ist ihre Zukunft sehr unsicher.

Das faschistische Regime im Iran, das bekannt ist für seine Unterdrückung der Frauen, hat erklärt, es habe 85.000 politische Gefangene entlassen und etwa 5.000 politische Gefangene „begnadigt“. Das muss insbesondere für Zynab Jalalian gelten! Sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen im Iran!

Weitere Informationen gibt es hier