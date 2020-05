Mit dem Kommunist am Tisch

Über den am 6. Mai 1925 geborenen Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch hieß es im „WDR2“-Stichtag am 6. Mai 2020: "Wenn er will, formuliert Hüsch sehr zeitlose politische Botschaften:

'Den möcht' ich sehen

Der mir untersagt

Mich mit einem Kommunisten

An einen runden Tisch zu setzen!

Den möcht' ich sehen'

So singt er in seinem berühmten Lied vom Runden Tisch.

'Wo es darum geht, dass alle miteinander reden, singen und tanzen, ob sie Demokraten, Christen oder Kommunisten sind. Mit Ausnahme der Faschisten, wie er ausdrücklich sagt. Das hat immer noch Aktualitätswert.'"

Dem kann man im Sinne der Bewegung "Gib Antikommunismus keine Chance !" nur beipflichten.



