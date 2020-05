Montagsdemo – Berichte aus erster Hand spannten Bogen zur Lage

Die Corona-Pandemie trifft viele Länder mit voller Wucht. Christian Link berichtet, dass sich die Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF mit der kämpferischen Bergarbeitergewerkschaft FOSYCO im Kongo solidarisiert, wo die Menschen gerade jetzt unter einer dramatischen Arbeitslosigkeit und steigenden Armut leiden. Die Spenden der 716. Montagsdemo dienen ihrer Unterstützung ...

Dr. Willi Mast stieß mit einer für alle gut verständlichen Ausführung zu Corona, seiner Wirkung und Entstehung auf großes Interesse … Er warnte eindringlich vor den Folgen der Corona-Pandemie. Das Virus ist tückisch und gefährlich, vor allem weil es verschiedene Organe wie Herz und Lunge angreift und unser Immunsystem auf lange Sicht schädigt, wie wissenschaftlich ausgewertete Erfahrungen bestätigen.

Sehr kritisch sehen die Montagsdemonstranten die Demonstrationen vom Wochenende wie in Stuttgart und Berlin. Unter diese Proteste mischen sich Antidemokraten und rechte Kräfte, um das Wasser auf ihre Mühlen zu lenken, was an den Beginn von Pegida erinnert. Zu meinen, die Corona-Pandemie sei aufgebauscht und überbewertet, ist äußerst bedenklich, gerade wenn man die Entwicklung in vielen anderen Ländern wie aktuell den USA oder Russland ansieht. Zusammenkünfte ohne Sicherheitsabstand und Schutz sind völlig unverantwortlich. Die zahlreichen Auflagen bei der 1. Mai – Kundgebung in Gelsenkirchen wurde im völligen Kontrast dazu streng kontrolliert – und von den Beteiligten diszipliniert eingehalten."