Filmempfehlung

"Queimada - Insel des Schreckens"

Wer sich auf spannende und eindrucksvolle Art ein Bild über die brutale Sklaverei in Mittelamerika in der Mitte des 19. Jahrhunderts machen will, wer sich mit dem mutigen Widerstand der schwarzen Sklaven solidarisieren will, für den ist der Filmklassiker "Queimada - Insel des Schreckens" einen Filmabend wert.

Von cg