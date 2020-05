Schon über 2700 Euro Spenden für die Lenin-Statue!

Herzlichen Dank für deine Spende für unser Lenin-Projekt! Inzwischen sind schon über 2700 Euro zustande gekommen. Eine Spenderin schrieb: "Dem großen russischen Revolutionär ein Denkmal setzen - das ist ein praktischer Schritt gegen den lähmenden Antikommunismus!" Macht weiter so - im Sinne Lenins!“

Verschiedene Spender haben ihre Spende kurz kommentiert:

„Eine sehr wichtige und mutige Tat! Gefällt mir: Lenin vor der Horster Mitte und der Parteizentrale der MLPD - ich wüsste keinen besseren Standort!" „Lenin in Gelsenkirchen: toll. Die CDU behauptete ja 'die' Horster seien gegen diese Statue. Ich nicht und sehr viele andere auch nicht! Die Bruchlandung der CDU-Online-Petition, die krachend gescheitert ist, zeigt das. Welcome to Gelsenkirchen, Genosse Lenin!“ „Freue mich sehr auf dieses zukunftsweisende Denkmal!!! Ich freue mich schon auf die Statue!“ „Glückwunsch zur ersten Lenin-Statue in den alten Bundesländern. Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen ... Willkommen Lenin, es ist an der Zeit!" "Lenin - er wies den Weg zum Sozialismus aus kapitalistischem Krisenchaos. Meinen Glückwunsch zu seinem 150. Geburtstag verbinde ich daher gerne mit dieser Spende an die MLPD. Lenin Statue JA! Antikommunismus NEIN! Happy Birthday! Vorwärts zum nächsten Anlauf!“



