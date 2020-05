„Sonntagsspaziergänge: faschistoide und faschistische Kräfte ziehen im Hintergrund die Fäden"

Nach eigenen Angaben ist Peter Schmidt parteilos, aber Mitglied in einem CDU-Wirtschaftsrat in Thüringen. Er ist verantwortlich für die „Sonntagsspaziergänge“, die in den letzten Wochen in Gera stattfinden. Im Vorfeld verkündete er auf facebook: „Die Polizei wird vor Ort sein, aber nicht als Gegner, sondern als Freund.“ Demagogisch produziert sich der Schlossmiteigentümer als Verteidiger des Grundgesetzes. Zu seinem Repertoire gehört die Kritik an korrupten Politikern, an multinationalen Konzernen, die Kurzarbeitergeldhöhe von nur 60 Prozent und dass Kredite für Kleingewerbetreibende, keine Entschädigung für finanzielle Verluste sind.

Auf seinem Schloss beschäftigt er einen David S., der Videos der NPD-Zeitung „Deutsche Stimme“ und Veröffentlichungen des AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner verbreitet. Faschistoide und offen faschistische Kräfte ziehen im Hintergrund die Fäden und versuchen die wachsende Unzufriedenheit und den Protest gegen das Krisenmanagement der Bundes- und Landesregierung im Interesse der Konzerne und Banken auf ihre Mühlen zu lenken.

Es wäre nach bisherigen Erfahrungen bei uns am Ort jedoch ein Fehler, die Mehrheit der Teilnehmer dieser Sonntagsspaziergänge als Faschisten oder als faschistoid einzuschätzen. Viele, wahrscheinlich die meisten Teilnehmer der Versammlung, waren Kleingewerbetreibende und ihre Familien, die durch die Wechselwirkung der Weltwirtschafts- und Corona-Krise von Einschränkungen, sozialen Abstieg oder sogar Ruin bedroht sind. Aber es sind auch junge Leute dabei, die sich einerseits gegen Massenüberwachung engagieren und zugleich von absurden "Verschwörungstheorien" beeinflusst sind, wonach die Corona-Krise nur inszeniert sei. Nur eine Minderheit waren Arbeiterinnen und Arbeiter.

Vermischung von berechtigten Protest und Ablehnung des Gesundheitsschutzes

Der berechtigte Protest gegen die Einschränkung demokratischer Rechte und das chaotische Krisenmanagement der Bundes- und Landesregierung, vermischt sich bei den allermeisten Teilnehmern mit einer Ablehnung des Gesundheitsschutzes gegen das Covid-19-Virus. Sie missachten die Abstandsregeln und verzichten auf einen Mundschutz. Das trägt zwangsläufig dazu bei, dass die Infektionsrate in der Region wieder steigt. Gera wird zum großen Teil umschlossen vom Landkreis Greiz, in dem es gegenwärtig eine besonders hohe Zahl von Infektionen gibt. Auf der Thüringer Infektionsliste hat Gera Erfurt, Suhl und Sonneberg überholt. Im Geraer SRH-Wald-Klinikum, einem regionalen Corona-Zentrum, gibt es aktuell einen Patientenandrang auf die Stationen für Corona-Verdachtsfälle.

Zur Rolle der Polizei und der Landesregierung

Es ist unverantwortlich, dass die Polizei und das Gesundheitsamt, nach der Erfahrung in der letzten Woche, diesem sogenannten „Spaziergang“ einen Persilschein gegeben haben. Trotz offensichtlicher, massenhafter Verstöße gegen das Abstandsgebot bei der Demonstration verhält sich die Polizei passiv und verzichtet während der Demonstration, sogar auf Lautsprecherdurchsagen. Ein Hintergrund ist offenbar, dass durch die Organisierung solcher Demos und der dabei erhobenen Forderung nach einer „zügigen Öffnung der Wirtschaft“, der Forderung des BDI und des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, nach einer Aufhebung sämtlicher Beschränkungen der Produktion und des Handels noch im Mai, Nachdruck verliehen wird. Damit wird bewusst eine zweite Infektionswelle mit dramatischen Folgen in Kauf genommen.

Letzte Woche hieß es auf Nachfrage bei Polizeibeamten, dass ihre Einsatzausrichtung auf eine Anweisung aus dem Innenministerium der Thüringer Landesregierung zurückgeht. Offenen Widerspruch zur Passivität der Polizei gibt es inzwischen von Heike Werner, der Thüringer Gesundheitsministerin von der Linkpartei.

Die Ostthüringer Zeitung berichtete am 9. Mai, die Demonstration sei nach Angaben der Polizei „störungsfrei und durchweg friedlich“ gewesen. Die offensichtliche Missachtung der gesundheitspolitisch notwendigen Abstandshaltung erfolgte tatsächlich „störungsfrei“ von Polizeimaßnahmen. Durch ihre anstandslose Genehmigung und kritiklose Berichterstattung durch die regionale „unabhängige“ Presse, werden diese „Spaziergänge“ noch gepusht.

Klare Abgrenzung durch kämpferische Opposition notwendig!

Die weitere Formierung der kämpferischen Opposition gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Massen, gegen die politischen Notstandsmaßnahmen und für eine gesellschaftliche Alternative, wo der Mensch und nicht der Profit im Mittelpunkt steht, erfordert eine klare Abgrenzung gegen diese, von faschistoiden und faschistischen Kräften unterstützten und häufig auch organisierten „Spaziergänge“. Zugleich sollte man Wege finden, auf die Teilnehmer Einfluss zu nehmen. Und die überparteilichen Montagsdemos sind eine geeignete Plattform für fortschrittliche Proteste gegen das Krisenmanagement der Regierung.