Unmögliche Behandlung im Gesundheitsministerium

Noch ärgerlicher: Herr Spahn ist auf keine der Forderungen von uns Gesundheitsarbeiter*innen eingegangen. Er hat deutlich gemacht, dass er an den Fallpauschalen im Gesundheitswesen festhalten will. Auf die massive Arbeitsbelastung und Forderungen von Gesundheitsarbeiter*innen reagierte er z.B. so: 'Es ist nicht so, dass massiv Personal abgebaut wurde. Was passiert ist, ist, dass immer mehr Patienten behandelt wurden in immer kürzeren … '… Am 12. Mai - dem Tag der Pflege - veranstaltet meine Gewerkschaft ver.di eine eigene Townhall. Diesmal sind die Gesundheitsarbeiter*innen nicht in der Unterzahl, sondern können sich vorher und währenddessen aktiv einbringen."

Das Fallpauschalensystem DRG ist zusammen mit der Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch die eigentlich zuständigen Bundesländer das Hauptinstrument, um Krankenhäuser immer profitorientierter auszurichten, zu schliessen oder den privaten Klinikkonzernen in die Arme zu treiben. Mit der Einführung der DRGs stiegen die Krankenhauskosten und die Behandlungen wurden immer mehr auf profitable Eingriffe ausgerichtet, frei nach dem Motto: Kaiserschnitt statt natürliche Entbindung, Endoprothese auch dort, wo es eigentlich noch Alternativen gäbe. Bezogen auf das Bruttosozialprodukt blieben die Kosten des Gesundheitswesens in Deutschland aber konstant bei 7 Prozent.

Die privaten Krankenhauskonzerne, unter denen sich internationale Monopole wie der "Marktführer" Fresenius befinden (Helios, Röhn) kassieren dagegen kräftig ab. Das DRG-System muss sofort weg, zugunsten einer kostendeckenden Krankenhausfinanzierung, in diese müssen die notwendigen Neueinstellungen und Lohnerhöhungen genauso eingepreist werden, wie die zusätzlichen Kosten durch die Pandemie! Finanziert werden muss das Gesundheitswesen durch eine umsatzbezogene Unternehmersteuer.