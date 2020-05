Urlaub in Deutschland – auch zu Corona-Zeiten

Liebe Kundinnen und Kunden, wir hoffen, Sie sind und bleiben gesund! Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben vielfältige Auswirkungen für jeden von uns. Naturgemäß hören wir im Moment sehr oft die Frage: "Was wird aus meinem Urlaub in diesem Jahr?"

In Deutschland wird Urlaub jetzt schrittweise wieder möglich. Für uns ist es sehr wichtig, Ihnen Urlaubsangebote zu machen, bei denen der Gesundheitsschutz optimal beachtet wird. Gewährleistung von ausreichendem Abstand und sorgfältige Hygienemaßnahmen sind bei unsern Partnern selbstverständlich. In diesem Sinn haben wir tolle Reiseziele im Programm! Besonders hervorheben möchten wir unsere Ferienhäuser, Blockhütten und ähnliches. Alle Details zu unseren Angeboten finden auf unserer Website, klicken Sie dazu einfach die Links an. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und beraten Sie gerne!

Ferienpark Plauer See am Plauer See, Mecklenburgische Seenplatte

Im Ferienpark Plauer See finden Sie viele Unterkunftsangebote von der Ferienwohnung bis zum Hotel. Ein besonderes Highlight sind die für Selbstversorger voll ausgestatteten drei Blockhäuser im original finnischen Stil. Der Ferienpark liegt mitten im Landschaftsschutzgebiet auf der Insel im Plauer See. Werden Sie aktiv beim Radeln, Kanu fahren, Stand Up Paddling, Wandern oder bei Ausflügen in die schöne Umgebung. Oder entspannen Sie sich beim Sonnenbaden auf unserer herrlichen Strandwiese. Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern sind bundesweit ab 25. Mai wieder möglich, innerhalb des Bundeslandes schon ab 18. Mai.

Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal, Thüringer Wald

Der Ferienpark Thüringer Wald liegt in einem Talschluss mitten in der Natur ohne Durchgangsverkehr, Hier finden Sie Ruhe und Geselligkeit. Direkt vor der Haustür haben Sie einen Ausgangspunkt für viele Wanderungen, Sportmöglichkeiten und Spielplätze. Auf dem weitläufigen Gelände ist "Abstand halten" kein Problem. Von der Ferienwohnung über den Zeltplatz bis zum Hotelapartment sind alle Wünsche zur Unterbringung möglich. Ein Highlight sind unsere gut ausgestatteten Holzhäuser! Reisen nach Thüringen sind ab 15. Mai wieder möglich.

abz-Gästehaus in Stuttgart

Genießen Sie schwäbische Gastlichkeit in unserem Gästehaus in Stuttgart! Gelegen im Stadtteil Untertürckheim mit Blick auf die Weinberge ist es Ihr "Basislager" für vielfältige Urlaubsmöglichkeiten: Wunderschöne Rad- und Wanderwege durch die Weinberge, Wälder und entlang des Neckars. Oder besuchen Sie nahegelegene historische Altstädte wie in Esslingen oder Tübingen. Wer hoch hinaus will, kann auf dem hohen Neufen mit dem Gleitschirm fliegen, auf dem Neckar können Sie Paddeln, mit dem Floß fahren oder eine Bootsfahrt unternehmen. Reisen nach Baden-Württemberg sind voraussichtlich ab 15. Juni möglich.

Gästehaus Schacht III in Gelsenkirchen

Urlaub im Ruhrpott ist im Trend! Kultur, Industriekultur, grandiose Aussichten von den Halden der früheren Zechen und die Menschen des Reviers - das muss man erleben!

Für den Sommer hat Schacht III das brandneue Angebot: "Unterwegs mit dem Rad im Ruhrgebiet – Schlafen im Stollen". Das Revier mit dem Rad entdecken: 1200 Kilometer Radwegenetz entlang den Bahntrassen, vorbei an beeindruckenden Industriedenkmälern, idyllische Kanalwege im grünen ländlichen Ruhrgebiet. Und als besonderes Highlight: Übernachten im Stollen – moderne Zimmer mit dem Flair des Bergbaus. Alle Zimmer verfügen über eigene Dusche/WC. Reisen nach Nordrhein-Westfalen sind ab 18. Mai wieder möglich.

Ferienhaus "Allgäu" in Immenstadt, Bayern

Gelegen direkt am Wald am Rande von Immenstadt bietet das Ferienhaus tolle Urlaubsmöglichkeiten im Allgäu. Besonders für Familien bis zu sechs Personen ist das Haus eine sehr geeignete Unterkunft! Sie haben vielfältigste Urlaubsmöglichkeiten vor der Haustür - vom Wandern, Klettern über das Baden im Alpsee und Radfahren bis hin zum Entspannen in der wunderbaren Landschaft des Allgäus! An Pfingsten derzeit noch frei! Reisen nach Bayern sind noch bis zum 17. Mai nicht möglich. Wir gehen davon aus, dass sie spätestens ab 30. Mai wieder möglich sind.

Ferienhaus am Döngesberg in Frauensee, Thüringer Rhön

Frauensee liegt idyllisch, abseits der Hauptverkehrsstraßen inmitten einer Hügellandschaft des Werraberglandes, zwischen dem westlichen Thüringer Wald und den nördlichen Ausläufern der Rhön. Wandern Sie auf den gut markierten Wegen, auf denen Sie Stunden der Ruhe und die Natur pur erleben können und selten einem Menschen begegnen. Im Herbst bietet der Wald den Pilzfreunden eine große Auswahl für die lautlose Suche. Unser besonderer Tipp: Besuchen Sie das Kali-Museumsbergwerk "Merkers" - ein wirklich einzigartiges Erlebnis (vorbehaltlich der Öffnung aufgrund der Corona-Pandemie)

Reisen nach Thüringen sind ab 15. Mai wieder möglich.

Abschließend noch ein besonderer Tipp: Stöbern Sie doch mal durch unsere ganze Website. Neben unseren Reiseangeboten finden Sie dort ein internationales Programm an ausgewählten, guten Büchern, Weinen, Kunsthandwerk, prämierten Olivenölen und vielem mehr - es lohnt sich! Ihr Team von People to People Reisen

