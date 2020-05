Bergbau

Urteile in Sachen Deputat hat Bedeutung für alle Betriebsrentner

In den letzten Monaten fällten sowohl das Bundesarbeitsgericht- als auch das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen in Sachen Deputat für Rentner der Ruhrkohle AG (RAG). Beide Entscheidungen haben weitreichende Folgen für alle Betriebsrentner in Deutschland.

