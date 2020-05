"Rote Fahne News": Wie wir aktuell veröffentlichen

Aktuell veröffentlichen wir um 12 Uhr und um 18 Uhr. Wir publizieren jeweils ein bis maximal zwei Themen des Tages und vier Korrespondenzen auf der Startseite. Außerdem können am Tag bis zu fünf Kurzmeldungen veröffentlicht werden. Mehr möchten wir in der Regel auf der Startseite nicht veröffentlichen, damit man sich über Rote Fahne News auch weiterhin zeitlich beschränkt orientieren kann. Wir erhalten aber ein mehrfaches an Korrespondenzen, mit weiteren Berichten, Hintergründen usw. Was von diesen nicht auf der Startseite veröffentlicht wird, kommt in der Regel in den aktuellen Schwerpunkten (z.B. zu Corona oder Lenin), die sich auf der Startseite befinden. Wer die komplette Übersicht möchte, geht auf das Kreuzchen "Menü" oben links auf der Startseite. Nach dem Anklicken fährt hier auf der rechten Seite ein Bedienmenü aus, in dem sich unten der Button "Alles auf einen Blick" befindet. Wer diesen anklickt, der findet alle Veröffentlichungen nach Daten geordnet. Außerdem besitzt Rote Fahne News oben rechts auf der Startseite eine gute Suchmaschine, die - mit den richtigen Stichwörtern gefüttert - in fast allen Fällen zum Ziel führt. Also: Den Überblick behalten mit und auf Rote Fahne News!