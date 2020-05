"Wir gedenken des 47. Jahrestags der Ermordung von Ibrahim Kaypakkaya!"

Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit und wird über facebook unter facebook.com/Kaypakkaya18Mayis2020/ und über youtube unter youtube.com/channel/UCoR7KvVkjpcvu-9aVDNt1aQ übertragen.

Als Redner bzw. Künstler sind angekündigt: Ferhat Tunç, Diyar, Erdal Bayrak, Erdal Bayrakoğlu, Laz Marks, Mehmet Ekicl, All Jiyan (Agire Jiyan), Grup Umuda Haykırış, Grup Praksis, Okan Erbaş, Ertuğrul Kürkçü, Muzaffer Oruçoğlu und Barış Atay.

In verschiedenen Städten gibt es am Montag, dem 18. Mai 2020, auch Gedenk-Aktionen auf der Straße für Ibrahim Kaypakkaya: In Köln vor dem Dom, im Anschluss an die Montagsdemo um 18.30 Uhr. Auch in Ulm und Stuttgart soll es solche Aktionen geben.

Hier gibt es das Veranstaltungsplakat als pdf-Datei! (Türkisch)