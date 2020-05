Heilbronn

"Nächstes Jahr sehen wir uns am 8. Mai wieder hier"

MLPD, REBELL, ROTFÜCHSE und Freunde haben sich am Freitag auf dem KZ-Friedhof in Neckargartach, einem Stadtteil von Heilbronn, zum Gedenken an den Sieg über den Hitler-Faschismus, getroffen.

Korrespondenz