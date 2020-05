Stuttgart

Achtung – rechte Bauernfänger unterwegs

Einigen Zulauf finden aktuell Demos wie in Berlin unter dem Namen „Hygienedemo“ oder in Stuttgart „711 Querdenken“. Auch weil im Gegensatz zu anderen, fortschrittlichen Demonstrationen breit in den bürgerlichen Medien darüber berichtet wird.

Korrespondenz