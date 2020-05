Auf den Spuren von Karl Marx und Friedrich Engels

Schon das Vorwort macht Appetit darauf, was der Autor den Reisenden über die beiden Revolutionäre, die er auch so benennt, servieren wird.

Er startet mit den Geburtsorten Trier (Marx) und Wuppertal (Engels) mit bekannten und neuen Sehenswürdigkeiten und Informationen. Weiter geht’s nach Berlin und Köln, wo sie ihre ersten Erfahrungen mit der Staatsgewalt sammelten, und Karl Marx die Neue Rheinische Zeitung herausgegeben hat.

Station fünf ist Paris, wo sich 1844 Marx und Engels erstmals persönlich trafen und ihre fruchtbare Zusammenarbeit begann. Von da führt er den Reisenden nach Brüssel, wo beide das Kommunistische Manifest schrieben. Schließlich erreicht man mit Station 7 Manchester und mit Station 8 London. Die beiden Städte, in denen die Revolutionäre die Lage der Arbeiter und die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus nicht nur in Büchern, sondern ganz praktisch studierten. Hier verfasste Marx sein Hauptwerk „Das Kapital“; nach seinem Tod wurde es von Engels vollendet. Man erfährt, dass Marx auf dem Highgate Cemetery begraben liegt, in dem sich auch das berühmte Marx-Denkmal befindet. Die Urne mit Engels' Asche wurde im Meer versenkt - man erfährt: in Eastbourne.

Zu jeder Station gibt es eine Karte mit den eingezeichneten Sehenswürdigkeiten, Plätzen etc. mit kurzen Einführungen. Die Texte sind gespickt mit Zitaten aus beider wichtigen Schriften. Sie geben zumindest einen groben Eindruck von ihren Kämpfen, ihrer Arbeit und ihrer Lebenslage. Der Reiseführer schließt mit einem Kapitel „Städte kompakt“, wo weitere denkwürdige Orte benannt sind, in denen Marx und Engels bis heute sichtbare Spuren hinterließen. Ein Stichwort- und Personenregister mit Lebensdaten und ein Schriftenverzeichnis runden den interessanten Führer ab. Viel Spaß bei der Entdeckungsreise, soweit die Corona-Krise sie ermöglicht!

Für den Kauf bedarf es folgender Angaben:

Driever, Michael: Auf den Spuren von … Karl Marx & Friedrich Engels.

Bielefeld: Reise Know How, 2020

ISBN 978-3-8317-3272-2 14,90 €

Bestellen bei People to People - 0209 1776560