Bis zu eine Milliarde Hungernde drohen als Folge der Corona-Pandemie

Das ist vor allem eine Folge des ersatzlosen Wegfalls der Einkommensmöglichkeiten zahlreicher aufgrund der Corona-Restriktionen, aber auch der Welrtwirtschafts- und Finanzkrise entlassenen Beschäftigten, insbesondere on Tagelöhnern und Wanderarbeitern.

Dabei steht die Corona-Pandemie in den neokolonialen und abhängigen Ländern erst am Anfang. In den Flüchtlingslagern in Bentiu im Südsudan mit über 100.000 Geflüchteten und im größten Flüchtlingslager der Welt, Cox’s Bazar in Bangladesch, wo über 640.000 geflüchtete Rohingya leben, sind gerade die ersten Fälle von Covid-19 erfasst worden.

Die UNO fordert für humanitäre Hilfsmaßnahmen in armen Ländern, die von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen sind, 6,7 Milliarden Dollar. Sie erhielt bis dato von den imperialistischen Ländern erst eine Milliarde Dollar für Corona-Nothilfemaßnahmen.