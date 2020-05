Demonstration für die Auflösung der Sammelunterkunft

Am 19. Mai riefen verschiedene Organisationen der Flüchtlingssolidarität zum Protest für die Auflösung der Notunterkunft für Flüchtlinge in der Herkulesstraße in Köln-Ehrenfeld auf. 250 bis 300 Menschen, ausschließlich Familien und allein reisende Frauen, sind in dem heruntergekommenen Bürogebäude - teilweise monatelang - untergebracht. Das Wohnungsamt und der Sozialdezernent erklären diesen Corona-Hotspot und Schandfleck für Köln immer noch für „alternativlos“, das Gesundheitsamt schreitet nicht ein, so die Organisatoren.