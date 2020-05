Essen

Erster Erfolg im Kampf gegen die faschistischen „Steeler Jungs“

"Sobald die Faschisten wieder laufen, sind wir da und stellen uns dem entgegen“ - diese Versprechen löste das Internationalistische Bündnis am 18. Mai in Essen ein. Auf dem Kaiser-Otto-Platz, im Zentrum von Steele, organisierte es seine erste Protestkundgebung unter den Bedingungen der Corona-Pandemie, nachdem bekannt geworden war, dass die Faschisten an diesem Tag wieder durch den Stadtteil ziehen wollten. Zu Beginn der Corona-Krise mussten diese erfreulicherweise darauf verzichten.

Korrespondenz