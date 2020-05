Führt die Spur zu Ken Jebsen?

Das Team hatte zuvor auf der „Hygiene-Demo“ auf dem Rosa-Luxemburg-Platz gefilmt. Bevor Ermittlungen begonnen, geschweige denn abgeschlossen waren, ließen Polizei, bürgerliche Politiker und Monopolmedien verlautbaren, dass die Täter aus der „radikalen linken Szene“ stammen.

Viele wunderten sich, warum ausgerechnet Linke das Team der heute-show mit ihrem Kabarettisten Abdelkarim Zemhoute angreifen sollten, das sich bekanntermaßen gegen Rassismus und Faschismus engagiert. Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und im Wochenmagazin Der Spiegel bringen jetzt Recherchen, dass eine Spur dieses Überfalls auf das heute-show-Team zu dem Verschwörungs-Propagandisten und Corona-Leugner Ken Jebsen führt. Er ist Anmelder verschiedener sogenannter „Hygiene-Demos“ und wie in Stuttgart deren Hauptredner (siehe Rote Fahne News)

Auf seinem Portal „KenFM“ wurde am 30. April ein Video veröffentlicht mit der Ankündigung, dass am 1. Mai das Team der heute-show auf der „Hygiene“-Demo auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin dreht. Es wurde durch diese Recherche auch bekannt, dass das ZDF-Team die Studios der Berliner Produktionsfirma TV-United benutzt, in denen auch Ken Jebsen seinen KenFM-Kanal herstellt.

Darüber hatte TV United das Landeskriminalamt bereits am 4. Mai informiert. Der Generalstaatsanwaltschaft Berlin erklärte noch Mitte Mai auf Anfrage von Spiegel TV, diese Studio-Nachbarschaft sei ihr „zuvor nicht bekannt gewesen“. Auch wenn nicht alle Fragen geklärt sind, gerät die falsche Spur des Generalstaatsanwalts jetzt schon zum Rohrkrepierer.