Iranische Grenzschutzbeamte lassen 45 afghanische Arbeiter ertrinken

Am 1. Mai 2020 haben iranische Grenzschutzbeamte mehr als 57 afghanische Migranten, die in den Iran einzureisen versuchten, festgenommen, gefoltert, geschlagen und in den tiefsten Punkt des Harirod-Flusses geworfen. Leider ertranken die meisten dieser Migranten, darunter auch einige Teenager, im Fluss.

Der Provinzrat von Herat gab am 4. Mai bekannt, dass nur 12 von ihnen ihr Leben retten konnten. Lokale Beamte und afghanische Medien sagen, andere Mitglieder der Gruppe, darunter ein 11-jähriger Junge, seien im Fluss verschwunden.

Einer der Überlebenden, der 17-jährige Naeem, sagte am 6. Mai gegenüber der Deutschen Welle: "Grenzschutzbeamte haben Waffen gegen uns gerichtet, uns in den Fluss gezwungen und ins Wasser geworfen. Wir wurden mit Stöcken und Gewehrkolben von hinten geschlagen und auf uns wurde geschossen. Nur wenige von uns konnten schwimmen und sich auf die andere Seite des Flusses retten."



Und er berichtete weiter: "Während wir gegen das Ertrinken kämpften, lachten und lachten die iranischen Grenzschutzbeamten mit Genuss.“