Linksradikale Verschwörungstheoretiker?

Dass Neofaschisten und AfD hier am Start sind, ergibt jede kleine Recherche auf die Schnelle. Dass Impfgegner dabei sind, zeigen unzählige Schilder. Und die Geschichte von Bill Gates, der die WHO gekauft hat und alle Menschen impfen und mit einem Chip ausstatten will, kann man getrost als Verschwörungsmärchen bezeichnen. Aber wo sind die Linksradikalen?

Keine linke Partei ruft zu solch fragwürdigen "Protesten" auf. Keine Bilder von ihrer Beteiligung werden gezeigt, weil es sie nicht gibt. Die MLPD hat sogar sehr frühzeitig gegen jede Unterschätzung der Corona-Gefahr polemisiert.

Die Standardparolen zur Berichterstattung haben ihre Quelle nicht in der Wirklichkeit, sondern in der Geheimdienst-Ausrichtung, wie radikal linke Positionen zu bekämpfen sein sollen: in dem sie mit reaktionären und absurden Verschwörungstheorien und Faschisten in einen Topf geworfen werden.

Eine der ersten auf diesem Zug ist - mal wieder - Anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung. Die Ex-Stasi-Agentin gibt mit ihrem vermeintlichen Bildungswerk die Stichworte für die verfassungsschutzgetreue Umwidmung antifaschistischer Aufklärung. Für sie ist der Begriff vom Finanzkapital eine "antisemitisch anschlussfähige" Verschwörungstheorie. Der Kampf der Arbeiterklasse gegen die Klasse der Kapitalisten dürfte demnach zu "gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit" gehören.

Tatsächlich zeigt die überschnelle Auflösung der ohnehin begrenzten Corona-Schutzbestimmungen zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktion: die Diktatur des Kapitals, und zwar desjenigen, in dem Bank, Industrie-, Handels- und Agrarkapital zusammengeschlossen sind, geht auch in Corona-Zeiten über alles an Vernunft, Empathie oder Fürsorge. Und: Nur der Kampf der Arbeiter kann und wird ihnen angemessenen Schutz ermöglichen.

Kampf der vom Verfassungsschutz gesteuerten Diffamierung des Marxismus-Leninismus!