Proteste und Demonstrationen für Lohn und Arbeitsplätze

Die Aktion SEEBRÜCKE ruft zusammen mit Bündnispartnern dazu auf, am Samstag, 23. Mai, europaweit auf die Straße zu gehen, um die menschenunwürdigen Zustände in den Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen zu protestieren. Unter den Losungen "Evakuiert ALLE Lager! #LeaveNoOneBehind!" sind Protestaktionen in rund 50 Städten in acht Ländern - wie unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln, Lissabon, Brüssel, Amsterdam und London - geplant.