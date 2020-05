Punktsieg für Bürgerinitiative in Gelsenkirchen-Rotthausen

Die BI erhielt Rederecht und Heidemarie Reske legte als Sprecherin dar: Über 90 Familien haben durch ihre Unterschriften bekundet, dass sie nicht bereit sind, die Beeinträchtigung ihrer Wohnsituation durch die Lärm-, Geruchs- und Verkehrssituation der Firma Friedberg hinzunehmen. Kleine Änderungen durch die Firma seit der Beschwerde der BI im August 2019 lösen nicht das Problem der Minderung der Wohnqualität.

Diese entstand mit der Ausdehnung der Firma seit etwa zwei Jahren und dem Umbau ihrer Logistik. Dies führte zu einer qualitativen Verschlechterung der Lebens- und Wohnsituation der Anwohner. Frau Reske verdeutlichte: "Nicht die Anwohner haben diesen Konflikt herbeigeführt!“



Abschließend stellte Frau Reske klar, dass die BI den Produktionsstandort nicht überhaupt in Frage stellt, aber verlangt, dass sie hier lebenswerte Zustände haben!



Willi Mast betonte für AUF Gelsenkirchen die Berechtigung des Protests und kritisierte die Verwaltung mit ihrer Rechtfertigungsstrategie. Ebenso die Firma Friedberg, die über die Interessen der Bürger hinweggeht und die Logistik grundlegend verändert und ausgeweitet hat - mit entsprechenden Konsequenzen. Ebenso dass die Verwaltung seit Monaten eine Akteneinsicht trotz entsprechender gesetzlicher Regelung verweigert mit Verweis auf die Geschäftsinteressen der Firma.

Der Charakter der Firma entspricht mit Härterei und entsprechenden Emissionen durchaus nicht einem Wohnmischgebiet, so wie es in dem Brief des OB fälschlich beschrieben wird. Am Ende orientierten alle etablierten Parteien auf einen „fairen Interessensausgleich“ am runden Tisch. Diesen Weg hat die BI allerdings seit neun Monaten vergeblich versucht. Die Grünen haben lediglich verlangt, das Thema in der Bezirksvertretung auf die Tagesordnung zu setzen.

Eine juristische Auseinandersetzung und weitere Aktivitäten erscheint aus Sicht der BI unausweichlich. Es war ein Punktsieg für die BI und auch für AUF.