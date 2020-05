Russland ehrt früheren Chemnitzer Oberbürgermeister

Der frühere Oberbürgermeister von Chemnitz (in der DDR Karl-Marx-Stadt) und langjährige Landtagsabgeordnete und Stadtrat der Linken, Dr. Eberhard Langer, ist von Russland anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges über Nazi-Deutschland mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet worden. Damit würdigte die Russische Föderation die Verdienste des heute 85-Jährigen um die deutsch-russischen Beziehungen.

Als ehemaliges Stadtoberhaupt hatte Dr. Langer 1988 die Städtepartnerschaft mit Wolgograd mitbegründet und ist auf diesem Gebiet bis heute ehrenamtlich überaus erfolgreich tätig. Dr. Langer ist aktiv im Verein Kolorit, der 2006 als deutsch-russisches Kultur- und Informationszentrum in Chemnitz gegründet wurde und sich für die Belange jener rund 2500 Chemnitzer Familien einsetzt, die biografisch mit der ehemaligen Sowjetunion verbunden sind. Er bietet Sprachunterricht und Sozialberatung, Tanzkurse für Kinder, Lesungen. Ein Hauptprojekt ist die Förderung der Partnerschaft mit Wolgograd. Der Kolorit e. V. und andere Initiativen - ein Puschkin-Club, ein Tolstoi-Verein, eine Arbeitsgemeinschaft Deutsch-Russische Freundschaft - hielten in den schwierigen Jahren die Kontakte.

Eine Anmerkung der Redaktion: Auch wenn das heutige Russland und Waldimir Putin nicht in der Tradition der sozialistischen Sowjetunion stehen, so ist doch zwischen dem deutschen und dem russischen Volk eine tiefe antifaschistische Verbundenheit da und Deutschland hat dafür auch eine besondere Verpflichtung. Herzlichen Glückwunsch an Dr. Eberhard Langer auch von uns!