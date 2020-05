Solidarität mit der Kordillera Völkerallianz

Es geht um intensivierte Angriffe auf die CPA und ihre Führerinnen und Führer seit dem 28. April. Vorausgegangen war eine Stellungnahme der CPA, in der das Abwerfen von Flugblättern in einigen Teilen der Kordilleren (im Norden der Hauptinsel Luzon) aus zwei militärischen Helikoptern am 12. April (Ostersonntag) kritisiert worden ist. Seitdem werden über zahlreiche Facebook- Zugänge und -Seiten die CPA und ihre Führerinnen und Führer angegriffen.

Diese Angriffe sind nicht neu für die CPA und sie erfolgen schon seit langer Zeit

Außergerichtliche Ermordung von Ricardo Mayumi

Fehlgeschlagene Ermordung von Brandon Lee

Erstellung gefälschter Anklagen gegen Rachel Mariano und andere Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger

Die CPA wurde 1984 von 27 Volksorganisationen aus der ganzen Kordillera-Region gegründet – als Allianz zur Verteidigung des angestammten Landes und der Selbstbestimmung

Die CPA schlägt folgendes vor

Eine sofortige und unabhängige Untersuchung der Angriffe Die Sicherstellung der Bestrafung der Täter der antikommunistischen Hetze, der politischen Verunglimpfung, Drohungen, Schikanen und Einschüchterungen gegenüber indigenen Aktivistinnen, Aktivisten und Menschenrechtsverteidigerinnen wie -verteidigern und ihrer Familien. Hier gibt es klare Hinweise auf Täter in den Reihen der Polizei und des Militärs. Stopp der Angriffe gegen indigene Aktivistinnen, Aktivisten , wie auch Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidgern Abschaffung von Aufstandsbekämpfungsprogrammen mit schönklingenden Bezeichnungen wie Oplan Kapayapaan (Friedensplan) und anderen Repressionsmaßnahmen Umleitung des Militärbudgets in den Gesundheitsbereich, Reorientierung des Mandats der Philippinischen Armee und Polizei auf die Priorität: Bekämpfung der COVID 19-Pandemie Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen

Sie fordert dazu, Unterstützungsschreiben an die CPA und Protestschreiben an die Regierung zu schicken. (Die entsprechenden Anschriften kann man bei den DPF bekommen). Desweiteren kann man eine online-Petition unterzeichnen: