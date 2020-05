Stoppt die Angriffe auf Umweltschützer in den Philippinen

Aufgelistet werden darin zahlreiche Verstöße gegen Menschenrechte und Angriffe auf Umweltschutzorganisationen und Umweltaktivisten und -aktivistinnen.

Die Attacken finden statt inmitten der Corona-Pandemie und eines wachsenden öffentlichen Unmutes über den Mangel an medizinischen Lösungen und wirtschaftlicher Unterstützung in den Philippinen. Besonders alarmierend ist, dass Menschenrechtsverteidiger/-innen und Umweltschützer/-innen selbst zu Zielen dieser Angriffe werden, während sie sich in humanitären Unterstützungsaktivitäten in der Gesundheitskrise engagieren.

Am 19. April 2020 wurden der frühere Abgeordnete der fortschrittlichen Parteiliste Anakpawis (Unterdrückte Massen), Ariel Casilao, zusammen mit sechs weiteren Helferinnen und Helfern festgenommen. Sie erhielten gefälschte Anklagen, weil sie Hilfsgüter an Bauerngemeinden in der Stadt Norzagaray in der Provinz Bulacan ausliefern wollten. Dabei handelt es sich um Gemeinden, die in Landstreitigkeiten stehen. Während seiner Zeit im Repräsentantenhaus hatte Casilao verschiedene gesetzliche Maßnahmen initiiert, z.B. ein Verbot der Landumwandlung in der Manila Bucht und die Untersuchung der Ermordung von Land- und Umweltschützer/-innen.

Am 30. April 2020 wurde der Aktivist Jory Porquia in seinem Haus in der Gemeinde Santo Nino Norte in der Stadt Iloilo erschossen. Er war Stadtkoordinator der fortschrittlichen Parteiliste Bayan Buna (Das Volk zuerst) und Mitglied der ökologischen Bewegung Madia-es, die eine Schlüsselrolle bei der Verabschiedung eines Jahrzehnte währenden Verbots vom Übertagebergbau in Capiz und bei erfolgreichen Kampagnen gegen Kohlekraftewerke und große Staudämme in der Region spielte. ...



Am 15. Mai 2020 wurde das Büro von Kalikasan angegriffen: Die Vordertür wurde mit Plakaten vollgehängt, auf denen fortschrittliche Parteien und soziale Bewegungen, mit denen Kalikasan zusammenarbeitet, antikommunistisch verleumdet wurden.

Das sind nur ein paar Beispiele in einer langen Reihe von Angriffen. Kalikasan bittet um Protestbriefe an die Regierung der Philippinen. Schickt die Protestbriefe und Solidaritätserklärungen an die Deutsch-Philippinischen Freunde e.V., die sie weiterleitet.

def@dp-freunde.de

