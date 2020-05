„Seit Beginn der Covid – 19- Pandemie führen wir in enger Zusammenarbeit mit Flüchtlingen einen konsquenten Kampf für die sofortige Evakuierung der Flüchtlingslager, eine dezentrale Unterbringung und einen gründlichen Gesundheitsschutz. Dies gilt für Lager wie in Moria/Lesbos genauso, wie für die Lager in Deutschland selbst. In den Blickpunkt in Deutschland ist erneut die Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwangen gerückt, in der die Flüchtlinge vor 2 Jahren ein Zeichen des demokratischen und friedlichen Protest gegen Abschiebeterror der Landesregierung von Grünen/CDU und einem Polizeiüberfall am 3.5. 2018 von über 500 Polizisten gesetzt haben. Aus diesen Protesten ist auch der Freundeskreis „Alassa and friends“ als Zusammenschluss von überparteilicher internationaler Solidarität und Selbstorganisation der Flüchtlinge hervorgegangen. Die baden-württembergische Landesregierung von Grünen und CDU spielt auch in der gegenwärtigen Covid-19-Pandemie in der Behandlung von Flüchtlingen eine äußerst negative Rolle. Konkret drückt sich das darin aus, dass Anfang April 2020 der erste Covid-19-Fall in der LEA Ellwangen gemeldet wurde. Da keine ausreichenden Maßnahmen – insbesondere eine sofortige Evakuierung - ergriffen wurden, wurden mindestens 400 der rund 600 Flüchtlinge, sowie 32 dort Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert worden. Das offenbart ein kaum vorstellbares Ausmaß an Verweigerung notwendiger Vorsorge und Verantwortungsübernahme für den Schutz der Flüchtlinge und dort Beschäftigten. Statt Gesundheitschutz wurden repressive Maßnahmen ergriffen, wie Ausgangssperre, Umzingelung der LEA durch Polizei und schließlich sogar Bundeswehreinsatz. Auch im Auftrag von Flüchtlingen haben wir deshalb Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Ministerpräsidenten und den Innenminister des Landes Baden-Württemberg gestellt, sowie gegen die besonders Verantwortlichen Thomas Deines - Leiter des Referat 15.2 – Flüchtlingsaufnahme beim Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) - und Regierungsdirektor Berthold Weiß, Leiter der LEA Ellwangen. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat uns inzwischen eine Aufnahme der Ermittlungen bestätigt.

Im Auftrag von Flüchtlingen haben wir die sofortigen Evakuierung und dezentrale Unterbringung beim RPS gefordert. Nur wenige Tage später teilte der RPS jetzt mit, dass unsere Mandanten zusammen mit 100 weiteren Flüchtlingen evakuiert wurden. In Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis konnte aktuell – so in der Asylsache von Yolande F. – auch erreicht werden, dass durch das Verwaltungsgericht Karlsruhe Abschiebungen nach Italien wegen der Covid-19-Pandemie gestoppt wurden. Dies wie andere wichtige juristische Erfolge vor Verwaltungsgerichten – so in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Münster - sind konkreter Ausdruck einer breiten Protestbewegung, die sich gegen die rassistische Diskriminierung der Flüchtlinge als Menschen 2. Klasse durch die Bundes- und die Landesregierungen richtet.“