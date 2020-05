Streik bei Johnson Controls

Das Stahlwerk von ArcelorMittal in Zenica steht still. Die Stahlarbeiter sind in Streik getreten aus Solidarität mit Kollegen, die unter dem Vorwand von Corona beurlaubt wurden. Auf der Hütte arbeiten 1.400 Mitarbeiter; nur die Kokerei ist noch in Betrieb. Der Konzern hat in der Folge seinen Plan aufgeschoben, Arbeitsplätze in der benachbarten Omarska-Erzzeche abzubauen.