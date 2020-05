Streik für Wiedereinstellung von Gewerkschaftern

Am 13. und 14. Mai streikten die Beschäftigten - überwiegend Frauen - der Gartex Textilfabrik unter Führung ihrer Gewerkschaft FGTHCC-UGTT. Sie forderten die Wiedereinstellung von 56 Arbeiterinnen und Arbeiter, darunter die gewählten Vertreter der Belegschaft, die am 20. Februar entlassen worden waren. Vorausgegangen waren lange Auseinandersetzungen um die schlechten Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz. Das Management hatte behauptet, keine Verhandlungsmacht zu haben. Ausländische Investoren würden alles bestimmen.