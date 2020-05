Tausende gegen Faschismus und Antikommunismus

Mit dem Gottesdienst sollte von der katholischen Kirche Bosniens und Kroatiens unter Schirmherrschaft der kroatischen Regierung der „Opfer des Kommunismus" gedacht werden!

Die Messe in Sarajevo war ein Ersatz für die jährliche Versammlung, die normalerweise in Bleiburg, Österreich, stattfand und aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt wurde. Die Veranstaltung in Bleiburg ist inzwischen zum illustren jährlichen Treffen bekannter Faschisten aus ganz Europa geworden. Schon die Entscheidung, die Messe in Sarajevo abzuhalten, löste in Bosnien große Proteste aus.

Die kroatischen Streitkräfte überwachten im II. Weltkrieg den Holocaust in Sarajevo, bei dem Zehntausende Kommunisten und antifaschistische Partisanen, Juden und serbische Roma in Vernichtungslager geschickt wurden. Auch die serbisch-orthodoxe Kirche in Bosnien, jüdische und muslimische Gemeinden sowie mehrere antifaschistische Organisationen verurteilten die Veranstaltung. Der Gottesdienst fand mit 20 Besuchern statt, während tausende Demonstranten durch die Stadt zogen, antifaschistische Lieder sangen und Fotos von Widerstandskämpfern hochhielten, die während der faschistischen Herrschaft über Sarajevo von faschistischen kroatischen Streitkräften gefoltert und getötet wurden.

Die Demonstranten bezeichneten die Messe als einen kaum verhüllten Versuch, die pro-faschistische nationalistische Bewegung zu rehabilitieren, die die faschistischen deutschen Streitkräfte in Kroatien an die Macht brachten, als sie 1941 Jugoslawien besetzten. Viele Demonstranten zogen Vergleiche zur Kriegsvorbereitung Anfang der 1990er Jahre. Ihr Protest war eine der größten religiös und ethnisch gemischten antifaschistischen Versammlungen in Bosnien seit über zwei Jahrzehnten.