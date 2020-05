Tausende Menschen haben sich heute in über 60 Städten in neun Ländern am von der Seebrücke-Bewegung initiierten Protest- und Aktionstag für die sofortige Evakuierung aller Flüchtlingslager beteiligt. Bei den Protesten unter der Losung #LeaveNoOneBehind wurde überall auf den Infektionsschutz und gegenseitige Rücksichtsnahme geachtet. Die MLPD, die sich von Beginn an für die Rechte der Flüchtlinge einsetzt, begrüßt und unterstützt die heutigen Aktionen und hat sich in mehreren Städten beteiligt.