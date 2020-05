Am 20. Juni 2020 ist es soweit: Lenin-Statue in Gelsenkirchen wird enthüllt!

„Wir freuen uns, dass es jetzt soweit ist und der Festakt nunmehr am 20. Juni 2020 stattfinden wird“, so Gabi Fechtner. Der Verlauf der Corona-Pandemie lässt es momentan zu, diese Feierlichkeit unter strikter Beachtung des Gesundheitsschutzes durchzuführen. Gabi Fechtner: „Wir feiern damit auch Lenins 150. Geburtstag öffentlich nach. Wir feiern am 20. Juni zudem exakt den 38. Geburtstag der MLPD, der einzigen Partei in Deutschland, die Lenin im Namen führt und seine Lehren auf heute anwendet.“

„Lenin war ein Meister darin, in weltgeschichtlichen Krisen zielstrebig und erfolgreich auf wirkliche, also revolutionäre Lösungen hinzuarbeiten. Und heute erleben wir die dramatischste Krisenentwicklung des Kapitalismus seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist also höchste Zeit für das erste Lenin-Denkmal in Westdeutschland und eine breite gesellschaftliche Debatte über revolutionäre Perspektiven“, erläutert Gabi Fechtner.