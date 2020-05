Wuppertal

Beeindruckende internationale Gedenkfeier am Engelsgarten

Passend zum 200. Geburtsjahr von Friedrich Engels fand am Donnerstag, dem 29. Mai 2020, zum Gedenken an gefallene und ermordete Revolutionäre zum ersten Mal in Wuppertal eine gemeinsame Gedenkfeier von ADHK, MLPD, REBELL, ATIK, AGIF mit rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

Korrespondenz