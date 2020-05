Ein erster Schritt für den Schutz von Flüchtlingen in der Corona-Pandemie

Ende letzte Woche wurden etwa 100 Flüchtlinge der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen in andere Unterkünfte verlegt, wie das Regierungspräsidium Stuttgart am Wochenende erklärte. Dem vorausgegangen war Anfang April 2020 der erste Covid-19-Fall in der LEA Ellwangen. Da keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen wurden - insbesondere keine sofortige Evakuierung - wurden mindestens 400 der rund 600 Flüchtlinge sowie 32 dort Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert.